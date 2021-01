Business news: Zambia, governo rileva quota di maggioranza di Glencore in miniera di rame Mopani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Zccm Investments Holdings, società controllata dal ministero dell'Economia dello Zambia, ha acquisito la quota di maggioranza detenuta dal gruppo minerario Glencore nella miniera di rame di Mopani, in un accordo del valore di 1,5 miliardi di dollari. Lo ha annunciato oggi il governo di Lusaka, aggiungendo che la compagnia è inoltre alla ricerca di un nuovo investitore. La vendita delle parti segue il tentativo fatto da Glencore lo scorso anno di sospendere le operazioni a Mopani a causa dei bassi prezzi del rame e delle interruzioni del Covid-19, provocando la minaccia del governo di revocare le licenze minerarie della società. Lo Zambia è andato in default per il pagamento del debito lo scorso novembre, diventando il primo Paese africano sovrano a dichiarare default nel periodo pandemico. Le autorità di Lusaka hanno tuttavia deciso di aumentare il loro debito per finanziare l'accordo sulla miniera di Mopani. L'acquisizione coincide con i preparativi per le elezioni presidenziali in programma il prossimo 12 agosto, con il presidente Edgar Lungu che da tempo ha dichiarato la sua volontà di ricandidarsi. Secondo il ministro delle Miniere, Richard Musukwa, più di 15 mila lavoratori avrebbero perso il lavoro se la miniera fosse stata chiusa. (Res)