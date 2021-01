Business news: Kenya, Alphabet sospende progetto pilota di palloncini Internet 4G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da marzo il Kenya interromperà un progetto pilota inteso a fornire l'accesso a Internet alle aree remote. La decisine è stata presa dopo che la società madre di Google, Alphabet, ha revocato un accordo l'azienda Loon che avrebbe dovuto costruire palloncini giganti per trasmettere Internet. I palloncini abilitati a Internet, ha spiegato l'amministratore delegato di Alphabet in un post sul blog dell’azienda, avrebbero fornire un servizio Internet 4G in modo che le persone potessero effettuare chiamate vocali e video, navigare sul web, inviare e-mail, testi e video in streaming, tuttavia il progetto non è riuscito a ottenere costi abbastanza bassi da renderlo sostenibile. Loon aveva firmato un accordo con una società di telecomunicazioni keniota, Telkom, per portare il 4G nelle zone remote del Paese. La stessa Telkom ha fatto sapere ora che la tecnologia pilota terminerà il 1 marzo in seguito all'annuncio che Loon è in fase di chiusura. “Nei prossimi mesi il team di Loon lavorerà a stretto contatto con Telkom per garantire che le operazioni del servizio pilota siano concluse in modo sicuro e senza intoppi”, si legge nella nota. (Res)