Portogallo: oggi urne aperte per eleggere il nuovo capo dello Stato (2)

- Per cercare di evitare che queste consultazioni possano trasformarsi in un veicolo di trasmissione dei contagi di Covid-19 in un Paese che sta vivendo, probabilmente, la fase più critica dall'inizio della pandemia si rispetteranno rigide misure come l'utilizzo delle mascherine, il gel ed il rispetto del distanziamento sociale. È raccomandato ai cittadini, inoltre, di votare con la penna personale. Il governo portoghese prevede di spendere circa 20 tonnellate in dispositivi di sicurezza (mascherine, gel, visiere, guanti) per una spesa complessiva di 480 mila euro. Nei giorni scorsi, con 219 decessi il Portogallo ha rilevato il numero più alto di vittime dall'inizio della pandemia ed il governo ha approvato un decreto d'urgenza che prevede la chiusura per le prossime due settimane di tutte le scuole ed università del Paese. Diversi osservatori hanno evidenziato che a causa dei timori legati alla pandemia ed al confinamento nazionale in vigore dal 15 gennaio queste elezioni presidenziali potrebbero registrare il record storico in termini di astensione. Alle ultime, quelle del 24 gennaio del 2016 l'affluenza è stata del 48,66 per cento, in leggero aumento rispetto alla precedente del 23 gennaio 2011 (46,5 per cento). (segue) (Spm)