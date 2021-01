Portogallo: oggi urne aperte per eleggere il nuovo capo dello Stato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato da tutti i candidati in corsa per la presidenza in questa campagna elettorale è stato speso complessivamente 1 milione di euro con cifre che oscillano dai 16 mila ai 450 mila euro. L'attuale presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, tenterà la riconferma con un bilancio elettorale di 25 mila euro. Il più “sobrio” sarò il candidato di “Reagire, Includere e Riciclare (Rir), Vitorino Silva con 16 mila euro. Il leader dell'Iniziativa Liberale, Tiago Mayan, ha annunciato una spesa di 40 mila euro, l'ex deputato del PS, Ana Gomes, ha raccolto 50 mila euro, mentre il candidato del partito di estrema destra Chega, Andre Ventura, prevede di investire 160 mila euro per assicurarsi il posto nel Palazzo di Belém (sede della presidenza della Repubblica). La candidata sostenuta dal Blocco Sinistra, Marisa Matias ha fissato una spesa di 256 mila euro, ben lontano dai 450 mila euro previsti dall' esponente di Coalizione democratica unitaria, Joao Ferreira. (Spm)