Repubblica Ceca: premier Babis riceverà oggi la seconda dose del vaccino anti-Covid

- Il primo ministro ceco, Andrej Babis, riceverà oggi la seconda dose del vaccino contro il coronavirus. Lo ha dichiarato lui stesso ai giornalisti, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Il capo del governo ha ricevuto la sua prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech il 27 dicembre. Il richiamo è stato posticipato di una settimana rispetto a quanto previsto, ma è raccomandato che avvenga tra 21 e 42 giorni dalla prima somministrazione, pertanto il ritardo è irrilevante. Anche il ministro della Sanità, Jan Blatny, ha ricevuto la seconda dose in lieve ritardo nei giorni scorsi. Lo stesso Blatny ha consigliato ai direttori degli ospedali e al personale sanitario di dilazionare il richiamo per mettere a disposizione più dosi per la prima vaccinazione degli anziani. (Vap)