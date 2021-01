Business news: Vietnamo, calo delle vendite di auto dell’otto per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto in Vietnam sono diminuite dell’otto per cento su base annua nel 2020, scendendo a 283.983 unità, secondo i dati dell’Associazione vietnamita dei costruttori di automobili (Vama). Il calo è stato del sette per cento per il segmento dei veicoli per passeggeri, del dieci per cento per quello dei veicoli commerciali e del 26 per cento per quello dei veicoli speciali. La flessione delle vendite è stata inferiore, -1 per cento, per le auto assemblate nel Paese; più marcata, -17 per cento, per quelle di importazione. A dicembre il mercato domestico ha mostrato un significativo recupero, con un incremento del 32 per cento su base mensile e del 45 per cento su base annua, per un totale di 47.865 mezzi venduti. Sul risultato ha inciso la riduzione del 50 per cento delle tasse di immatricolazione. Nel dettaglio i dati del mese scorso includono 36.856 auto per passeggeri (+28 per cento); 10.673 veicoli commerciali (+50 per cento) e 336 veicoli speciali (-30 per cento). Sono state vendute 29.382 auto assemblate localmente (+25 per cento) e 18.483 importate (+44 per cento). (Fim)