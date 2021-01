Business news: Indonesia rimuove vincoli agli investimenti esteri in diversi settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Indonesia si appresta a rimuovere le restrizioni agli investimenti esteri nei settori dell'energia, delle comunicazioni e del turismo, per agevolare ulteriormente l'afflusso di capitali internazionali e contribuire ad aumentare l'occupazione. Lo riferisce la stampa indonesiana, secondo cui una bozza di decreto presidenziale allo studio del governo prevede una drastica riduzione delle industrie nelle quali gli investimenti esteri sono vietati o soggetti a limitazioni: da 300 ad appena 48. Tra i settori che in futuro verranno interessati dalla liberalizzazione degli investimenti figurerebbero anche l'Ict e l'economia creativa; rimarranno comunque in vigore altre regolamentazioni. Secondo le anticipazioni della stampa, il decreto verrà varato il mese prossimo, e dovrebbe segnare una svolta dopo anni di attesa per il superamento delle cosiddette "liste negative", che limitano la proprietà e gli investimenti esteri in ampie porzioni dell'economia indonesiana. Con la legge omnibus varate lo scorso ottobre, il governo ha già ridotto da 20 a sei le attività economiche precluse agli investimenti privati: si tratta della produzione di farmaci regolamentati, delle scommesse, della pesca di specie marittime a rischio, della raccolta di coralli, della manifattura di armi chimiche e di sostanze chimiche industriali. (Fim)