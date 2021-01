Business news: Cina, nei primi 11 mesi del 2020 le importazioni in aumento del 4,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continua a consolidarsi come principale partner commerciale dell'Unione europea (Ue) ed è l'unico Paese che ha visto un aumento delle importazioni dal blocco durante la pandemia Covid-19. È quanto riferisce il sito di notizie cinese "China.org" che cita dati Eurostat. L'agenzia statistica dell'Ue riferisce che le importazioni dalla Cina verso il blocco tra gennaio e novembre 2020 sono aumentate del 4,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il valore delle importazioni dalla Cina è cresciuto a 350 miliardi di euro nei primi undici mesi del 2020 rispetto ai 335,6 miliardi di euro del 2019. Cina, Turchia e Corea del Sud hanno registrato una crescita delle esportazioni dall'Ue. Il commercio con gli Stati Uniti ha registrato un calo significativo sia delle importazioni (186,5 miliardi di euro) che delle esportazioni (322,3 miliardi di euro), in calo rispettivamente del 13 e del 9,3 per cento. (Cip)