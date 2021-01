Business news: manifattura intelligente ed economia digitale, governo di Taizhou seleziona progetti innovativi dal Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taizhou, una delle aree cinesi economicamente più dinamiche al confine con Shanghai, intende accelerare il proprio sviluppo nei campi della manifattura intelligente e dell’economia digitale e, a tal fine, ha attivato una procedura di selezione di nuovi progetti provenienti da imprese e startup innovative con sede operativa nel Lazio, facendo seguito al successo del Roadshow che si è tenuto a Taizhou dall’ 8 al 12 novembre 2019, per offrire un’opportunità di match-making, brokerage e trasferimento tecnologico con le Corporate attive ed in rapida espansione del territorio di Zhejiang. Lo riferisce "Lazio International", il portale della Regione Lazio per l'internazionalizzazione delle imprese. Si tratta di un’opportunità dedicata esclusivamente alle imprese laziali, veicolata da Lazio Innova in qualità di partner dell’iniziativa. L’incontro con i selezionatori e potenziali buyer di prodotti, servizi o licenze del governo di Taizhou avverrà utilizzando la piattaforma online di brokerage internazionale I2BLab (International Innovation Brokerage Lab), lanciata da Lazio Innova durante il periodo di lockdown causato dall’emergenza Covid-19, per facilitare l’incontro con operatori internazionali senza necessità di un incontro fisico. (Res)