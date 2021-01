Business news: ministro Pianificazione Iraq, forniremo condizioni adatte al settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Pianificazione dell’Iraq, Khaled Battal al Najm, ha detto che il ministero lavora per fornire condizioni adeguate allo sviluppo del settore privato nel Paese, e ha accolto con favore l’annuncio – fatto dalla commissione Economia del parlamento iracheno – della formazione di un Consiglio di amministrazione e sviluppo per il settore privato. Lo riferisce il quotidiano iracheno "Al Sabah". Visitando la fiera industriale “Made in Iraq”, organizzata a Baghdad dal ministero dell’Industria e dei minerali con la partecipazione del settore pubblico e privato, il ministro ha elogiato “il livello di alcune industrie irachene, per quanto riguarda la loro qualità e la loro adesione alle specifiche richieste”. Il ministro ha inoltre sottolineato “la presenza di alcune compagnie pubbliche, la cui esistenza non è più giustificata” alla luce di una tendenza allo sviluppo del settore privato. (Res)