Business news: governo Nigeria presenta progetto di legge su estensione età pensionabile degli insegnanti

- Il Consiglio esecutivo federale (Fec) della Nigeria ha approvato un disegno di legge che estende l'età pensionabile degli insegnanti da 60 a 65 anni. Lo ha detto ai giornalisti il ministro dell'Istruzione, Adamu Adamu, al termine della riunione convocata oggi e presieduta dal presidente Muhammadu Buhari. Secondo il ministro, il progetto di legge prevede anche l'introduzione di borse di studio, indennità speciali per il trasferimento in sedi extraurbane e altre misure per attirare i migliori professionisti. Il testo verrà ora inviato all'Assemblea nazionale, che lo analizzerà ed è chiamata ad approvarlo. In quel caso gli anni di servizio degli insegnanti passeranno inoltre da 35 a 40. (Res)