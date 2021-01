Business news: Congo Brazzaville, Commissione Ue annuncia aiuti da 1,5 milioni di euro per risposta ad epidemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato oggi il sostegno di 1,5 milioni di euro al National Health Response Plan elaborato dal governo della Repubblica del Congo in collaborazione con la Croce Rossa. Il progetto, per un importo totale di 2,6 milioni di euro, è cofinanziato dalla Francia, attraverso l'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd). L'obiettivo è ridurre la vulnerabilità della popolazione congolese alle epidemie rafforzando la capacità di rispondere alle epidemie nel contesto del Covid in 47 centri sanitari del Paese, che coprono tre milioni di persone. La Commissione ha ricordato che negli ultimi dieci anni il Congo ha dovuto affrontare l'emergere di numerose epidemie, come il colera, l'Ebola, il morbillo, l'influenza H1N1, la febbre gialla e la Chikungunya. (Beb)