Business news: Nigeria, stanziati 17 milioni di dollari per costruzione 38 generatori di ossigeno

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha approvato lo stanziamento dell'equivalente di 17 milioni di dollari per la costruzione di 38 impianti per la produzione di ossigeno in tutto il Paese, alle prese con una carenza di scorte per i pazienti affetti da Covid-19. In una dichiarazione, il governo ha inoltre affermato di aver stanziato altri 671 mila dollari per la riparazione delle strutture esistenti per la generazione di ossigeno in cinque ospedali. Il ministro delle Finanze, Zainab Ahmed, ha dichiarato nel corso di una riunione del Consiglio economico nazionale che la costruzione dei nuovi impianti è stata resa necessaria da un aumento del numero di pazienti che necessitano di ossigeno. Non è chiaro quando saranno completati i nuovi impianti. Nelle ultime 24 ore la Nigeria ha registrato 1.964 nuovi casi di contagio, il numero più alto da inizio pandemia. In totale il Paese ha registrato 116.655 casi dall'inizio della pandemia e 1.485 morti. (Res)