Business news: Etiopia, Autorità per le strade assegna tre progetti ad aziende cinesi

- L’Autorità per le strade etiope (Era) ha assegnato progetti di ammodernamento dell'asfalto e costruzione di nuove strade a tre aziende locali e tre cinesi per un valore di 13,8 miliardi di birr (circa 288 milioni di euro). Secondo quanto riferisce la stampa etiope, Company Ltd (Cccc) ha acquisito due progetti per un valore totale di 4,08 miliardi di birr (circa 83 milioni di euro) per costruire un 53,5 chilometri di strada asfaltata che collega Arsi-Robe ad Agarfa-Ali, nello Stato regionale di Oromia, e ha vinto un secondo progetto per costruire una strada di 53 chilometri che collegherà Estie e Simada, nello Stato regionale di Amhara, con un'offerta totale di 1,92 miliardi di birr (39,6 milioni di euro). La società dovrebbe completare i due progetti entro tre anni. Allo stesso modo un'altra società cinese, China State Construction Engineering Corporation (Cscec) si è aggiudicata due progetti del valore di 3,05 miliardi di birr (62,5 milioni di euro): si tratta della fase I e della fase II dei progetti stradali che collegheranno le località di Mesel e Mosili, a Kara Qoriasphalt. I due progetti che hanno una lunghezza totale di 168,4 chilometri e dovrebbero essere completati entro 42 mesi. Il quinto progetto è andato alla China Railway 21st Bureau Group Co.Ltd che è stata incaricata di costruire 79 chilometri di asfalto lungo la strada che si estende da Jimma ad Agaro, nella regione di Oromia. I restanti tre progetti sono andati a imprese locali. (Res)