Business news: Bangladesh, Fiera internazionale del commercio di Dacca rinviata causa pandemia

- L’edizione 2021 della Fiera internazionale del commercio di Dacca (Dift), in Bangladesh, è stata rinviata a data da definire a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministero del Commercio bengalese. L’evento era previsto per marzo nel nuovo Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre nella new town di Purbachal. Il salone, organizzato dall’Ufficio di promozione delle esportazioni, si tiene dal 1995, di solito tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio; finora è stato allestito nel centro esposizioni Sher-E-Bangla Nagar della capitale. (Inn)