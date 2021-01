Business news: Corea del Sud pronta a investire fortemente su progetti nel settore delle auto autonome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud stanzierà circa un miliardo di dollari per progetti nello sviluppo di tecnologie delle autovetture autonome e nelle relative infrastrutture entro il 2027. Lo hanno fatto sapere in un comunicato del ministero dei Trasporti, che contribuirà a finanziare l’iniziativa assieme ai ministeri del Commercio, della Scienza, delle Infrastrutture e Trasporti e alla polizia nazionale. Ai progetti dovrebbero partecipare anche case automobilistiche locali. Il budget a disposizione sarà speso in particolare per lo sviluppo di tecnologie per l’elaborazione dati delle auto autonome e per la connessione di queste ultime con le infrastrutture stradali esistenti. Il governo ha l’obiettivo di commercializzare entro il 2027 un’auto autonoma con tecnologia di livello quattro, ovvero in grado di guidarsi da sola in condizioni limitate e di passare alla guida manuale qualora tali condizioni non siano soddisfatte. Il leader nazionale nello sviluppo della tecnologia è attualmente Hyundai, che prevede di applicare ai propri modelli tecnologie di livello tre già nel 2022. (Git)