Business news: Egitto assegna a Shell nuovo contratto per ricerca idrocarburi nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha assegnato alla compagnia petrolifera Royal Dutch Shell un nuovo contratto per la ricerca di idrocarburi nel blocco 4 del Mar Rosso. Lo ha annunciato la compagnia petrolifera in un comunicato stampa. Il contratto è stato firmato dai rappresentanti di Shell e dal ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla. In base a quanto si legge nel comunicato stampa, il blocco 4 si estende per una superficie di 3.984 chilometri quadrati e Shell avrà una quota del 63 per cento. Le altre quote sono state assegnate all’emiratina Mubadala (27 per cento) e all’egiziana Tharwa. "La firma è in linea con la strategia di Shell di espandere le proprie attività mediante progetti di gas naturale nelle concessioni offshore e in acque profonde in Egitto", ha affermato Khaled Kassem, presidente della filiale egiziana di Shell. (Cae)