Business news: Egitto, nel 2020 cala del 17 per cento il deficit commerciale

- Il deficit commerciale dell’Egitto si è ridotto del 17 per cento nel 2020 a 38,291 miliardi di dollari, rispetto ai 46,225 miliardi nel 2019. È quanto riferito dal ministro dell’Industria egiziano, Nivene Gamea. Nel 2020 l’Egitto ha infatti esportato prodotti per un valore di 25,295 miliardi di dollari, in leggero calo rispetto ai 25,627 miliardi di dollari del 2019, mentre le importazioni sono invece diminuite del 12 per cento nel 2020, passando da 71,862 a 63,5 miliardi di dollari. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Industria egiziano, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Turchia, Stati Uniti e Italia sono i primi cinque Paesi per importazioni dall’Egitto nel 2020. In totale, i cinque Paesi rappresentano il 35,6 per cento del totale delle esportazioni egiziane. Il primo Paese importatore di beni egiziani sono gli Emirati Arabi Uniti che nel 2020 hanno importato prodotti per un valore di 2,8 miliardi di dollari, seguiti da Arabia Saudita (1,7 miliardi di dollari), Turchia (1,6 miliardi), Stati Uniti (1,55 miliardi) e Italia (1,26 miliardi). Per quanto riguarda invece le esportazioni verso l’Egitto, la Cina è il primo Paese, con 11,57 miliardi di dollari, seguita dagli Stati Uniti (4,5 miliardi), Germania (3,95 miliardi), Italia (3,148 miliardi) e Russia (2,935 miliardi). (Cae)