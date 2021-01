Business news: Bahrein, nel 2020 attratti investimenti esteri per 885 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bahrein ha annunciato di aver attratto complessivamente, nel 2020, investimenti esteri per un valore di 885 milioni di dollari, nonostante le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19. Fra tali investimenti rientrano sia la fondazione di nuove compagnie, sia l’espansione degli affari di compagnie preesistenti. Secondo quanto riferisce un comunicato del Consiglio per lo sviluppo economico bahreinita, compagnie locali, regionali e internazionali l’anno scorso hanno in particolare lanciato operazioni e investito in settori come i servizi finanziari, industriali, manifatturieri, logistici e turistici. Il Consiglio riferisce inoltre che gli investimenti in arrivo nel Regno dovrebbero creare più di 4.300 nuovi posti di lavoro nei prossimi tre anni. (Res)