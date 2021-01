Business news: compagnia turca Aselsan apre una filiale in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia turca Aselsan, specializzata in tecnologia militare, ha annunciato l’apertura di una filiale nella capitale del Qatar, Doha. In un comunicato, la compagnia afferma che l’iniziativa giunge “a sostegno delle sue crescenti attività sul luogo”. Nel marzo del 2018, la holding Barzan del ministero della Difesa del Qatar e Aselsan hanno siglato un accordo di partenariato, per il trasferimento di expertise tecnologica e la produzione di sistemi di controllo da remoto per le forze armate qatariote. Nell’ottobre dello stesso anno, Aselsan ha fondato in Qatar una compagnia, denominata Barq, in collaborazione con Barzan e l’impresa turca Sstek, anch’essa specializzata nell’industria della difesa. (Res)