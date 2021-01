Business news: Cina, investimenti diretti esteri in aumento del 6,2 per cento annuo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri (Ide) nella Cina continentale sono aumentati del 6,2 per cento anno su anno fino a un massimo record di circa mille miliardi di yuan nel 2020 (154 miliardi di dollari). Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese. Nel 2020 gli investimenti esteri della Cina hanno toccato un livello record, con un'accelerazione della crescita e un allargamento delle aree coinvolte. Gli investimenti esteri nel settore dei servizi sono ammontati a 776,8 miliardi di yuan (circa 120 miliardi di dollari) nel 2020, in aumento del 13,9 per cento su base annua, mentre quelli nel settore dei servizi ad alta tecnologia sono aumentati del 28,5 per cento. (Cip)