Business news: Cina, Ftse Russel cancellerà Cnooc dai suoi indici dopo lista nera Usa

- L'indice globale Ftse Russell ha dichiarato che cancellerà l'azienda cinese del settore petrolchimico e della raffinazione Cnooc Group dai suoi indici globali e cinesi a causa del divieto di investimento negli Stati Uniti. La rimozione delle azioni quotate a Hong Kong dagli indici globali Ftse e dall'indice Ftse China 50 entrerà in vigore il 27 gennaio, si legge in una nota. Il 15 gennaio, l'amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aggiunto altre nove aziende cinesi alla lista delle compagnie controllate o collegate alle Forze armate cinesi. Tra le nuove aggiunte ci sono il costruttore di smartphone Xiaomi, il costruttore di aeromobili Comac, e la compagnia petrolifera Cnooc. Come per le altre aziende inserite nella lista nera del governo Usa, gli investitori statunitensi avranno tempo fino al prossimo 11 novembre per disinvestire e chiudere la loro esposizione alle compagnie cinesi in questione. (Cip)