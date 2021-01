Business news: Marocco, riserve valutarie ridotte del 3,8 per cento nei primi sette giorni di gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine della prima settimana di gennaio 2021, le riserve di valuta estera del Marocco sono diminuite del 3,8 per cento, da 317,2 miliardi di dirham (29 miliardi di euro) a 308,8 miliardi. Dopo diversi mesi di continui aumenti, che le hanno portate a livelli record, all'inizio dell'anno le riserve di valuta estera del Marocco hanno subito un rallentamento. Secondo le ultime statistiche pubblicate dalla Bank Al-Maghrib, all'8 gennaio 2021, le attività di riserva ufficiali attuali hanno segnato, da una settimana all'altra, un in calo del 3,8 per cento (circa 308,8 miliardi). (Mar)