Business news: Egitto, nel 2020 emessi titoli per circa 12 miliardi di dollari

- Nel 2020, il mercato dei capitali dell’Autorità di regolazione finanziaria dell’Egitto ha venduto titoli per un valore complessivo di 187 miliardi di sterline (circa 11,9 miliardi di dollari), in calo rispetto ai 14 miliardi di dollari del 2019 (circa 220 miliardi di sterline). Lo ha annunciato il presidente dell’Autorità, Mohamed Emran, citato da un comunicato stampa. “Nonostante le difficili sfide che affliggono il Paese, l’Autorità è riuscita a mantenere la sua performance non bancaria del settore fiscale nel 2020, con alcune attività in miglioramento rispetto al 2019, contribuendo a rendere il settore finanziario non bancario uno dei settori economici in via di sviluppo durante questo anno difficile”, ha dichiarato Emran, in occasione di un webinar sui risultati conseguiti dall’Autorità. Per quanto riguarda gli indicatori delle attività finanziarie non bancarie durante il 2020, secondo il presidente “il mercato dei capitali in Egitto è stato il più colpito dalla pandemia”. (Cae)