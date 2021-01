Business news: Arabia Saudita, finanziati 30 progetti in vari settori per più di 3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per il sostegno ai progetti del ministero delle Finanze dell’Arabia Saudita sta studiando più di 100 occasioni di sostegno finanziario a progetti locali, mentre ha dato il proprio assenso per il finanziamento di più di 30 progetti, con un costo di 3 miliardi di rial (661 milioni di euro), per un valore complessivo superiore ai 14 miliardi di rial (3 miliardi di euro). Lo riferisce il quotidiano economico "Al Eqtisadiya". La notizia giunge dopo che il Fondo ha siglato un accordo di cooperazione con la compagnia saudita dei mercati finanziari (Tadawul) per offrire incentivi alle imprese quotate. Secondo un funzionario del Centro nazionale per l’amministrazione del debito presso il ministero delle Finanze di Riad, l’iniziativa del Fondo riguarda il completamento e la costruzione di progetti nel settore sanitario ed educativo, e grandi progetti di sviluppo immobiliare, oltre ad aumentare il tasso di partecipazione del privato nei settori in questione. (Res)