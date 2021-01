Business news: Cina, vendite online in aumento del 14,8 per cento annuo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite online di beni al dettaglio in Cina sono aumentate del 14,8 per cento su base annua, totalizzando 9.800 miliardi di yuan (circa 1.500 miliardi di dollari) nel 2020. È quanto risulta dai dati del ministero del Commercio cinese. La Cina è il più grande mercato al dettaglio online del mondo da otto anni consecutivi, secondo il ministero, che ha sottolineato che le vendite online hanno rappresentato il 24,9 per cento del volume totale delle vendite al dettaglio del Paese lo scorso anno. L'aumento delle vendite online, con un totale di 83,36 miliardi di pacchi consegnati durante l'anno, ha rafforzato anche il settore dei corrieri. (Cip)