Business news: Cina, Pil Tibet cresciuto del 7,8 per cento nel 2020

- Il prodotto interno lordo (Pil) della regione autonoma sud-occidentale cinese del Tibet è cresciuto del 7,8 per cento nel 2020. Lo ha reso noto Qizhala, presidente del governo regionale. "Il Pil del Tibet ha superato i 190 miliardi di yuan (circa 29,2 miliardi di dollari) lo scorso anno", ha spiegato il presidente nel suo rapporto di lavoro del governo consegnato alla quarta sessione dell'undicesimo Congresso del popolo della regione autonoma del Tibet. Il reddito disponibile pro capite per i residenti rurali della regione è cresciuto del 12,7 per cento, mentre quello per i residenti urbani è aumentato del dieci per cento. Il presidente ha acclamato gli enormi progressi compiuti dal Tibet nella riduzione della povertà, osservando che il reddito netto annuo pro capite della popolazione povera registrata della regione ha superato i diecimila yuan (1.542 dollari). "La regione ha risolto il problema millenario della povertà estrema. Il governo regionale ha fissato l'obiettivo di crescita del Pil del Tibet nel 2021 a oltre il nove per cento", ha affermato Qizhala, aggiungendo che il reddito disponibile pro capite dei residenti urbani e rurali della regione nel 2021 dovrebbe crescere rispettivamente del dieci e del 13 per cento. Qizhala ha spiegato che la regione mira a creare 50 mila posti di lavoro urbani e garantire che il tasso di disoccupazione registrato si attesti intorno al 5,5 per cento. (Cip)