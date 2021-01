Business news: Banca centrale Libia, ricavi petroliferi scesi del 92 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Libia a Tripoli ha annunciato che le entrate derivanti da petrolio e gas nel Paese sono diminuite del 92 per cento lo scorso anno, dopo la sospensione della maggior parte delle esportazioni negli impianti petroliferi per diversi mesi. L’istituto emittente di Tripoli ha affermato che i ricavi del 2020 sono stati pari a 2,9 miliardi di dinari (652 milioni di dollari), in calo rispetto ai 31,4 miliardi di dinari del 2019. (Lit)