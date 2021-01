Business news: Algeria, 13 miliardi di dollari le perdite del settore idrocarburi per la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume totale delle esportazioni di idrocarburi nel 2020 ha raggiunto circa 82 milioni di tonnellate, per un valore di 20 miliardi di dollari, con 13 miliardi di dollari di perdite e un calo dell'40 per cento rispetto al 2019, secondo quanto affermato domenica dal ministero dell'Energia algerino. Il documento del ministero afferma: "La maggior parte degli indicatori di settore ha registrato una tendenza al ribasso nel corso del 2020, principalmente a causa delle ripercussioni della diffusione dell'epidemia da coronavirus, che ha avuto un forte impatto sulle attività del settore e sull'economia nazionale in generale". In questo contesto, il ministero ha indicato che il prezzo medio del petrolio è stato di 42 dollari al barile nel 2020 rispetto ai 64 dollari al barile durante l'anno 2019, con un calo di circa 23 dollari al barile (-35 per cento). (Ala)