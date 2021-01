Business news: ministro Finanze Egitto, crescita tra il 2,4 e il 4 per cento nel 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di crescita in Egitto nel prossimo anno fiscale luglio 2021–giugno 2022 dovrebbe attestarsi in un range compreso tra il 2,8 per cento e il 4 per cento. Lo ha detto all’emittente televisiva “Cnbc Arabia” il ministro delle Finanze dell’Egitto, Mohamed Maait. Le entrate nel bilancio statale del Paese dovrebbero raggiungere un livello compreso tra i 150 miliardi di sterline (quasi 9,5 miliardi di dollari) e i 200 miliardi di sterline di entrate (quasi 13 miliardi di dollari), ha aggiunto l’esponente del governo del Cairo. La discrepanza tra le cifre fornite dal ministro deriva dall’incertezza dovuta all’andamento della pandemia di Covid-19. Per quanto riguarda il vaccino contro il coronavirus, Maait ha annunciato che l’esecutivo ha stanziato 1,5-1,6 miliardi di dollari per predisporne l'acquisto. (Cae)