- Il volume di riserve in oro e in valuta estera dell'Uzbekistan hanno superato quota 34,9 miliardi di dollari il primo gennaio del 2021 scorso. Lo indicano i dati della Banca centrale, secondo cui l'incremento è stato di poco più di due miliardi di dollari rispetto al mese precedente. Particolarmente alto l'aumento di riserve in oro, cresciute da 18,45 a 20,21 miliardi di dollari. (Res)