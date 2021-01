Business news: Singapore punta su ecosistema di "venture studios" per le startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense di consulenza strategica Boston Consulting Group (Bcg) ha inaugurato il suo ultimo corporate venture campus a Singapore, nell'ambito degli sforzi intrapresi dalla Città-Stato per edificare un ecosistema di cosiddetti "venture studios": organizzazioni tese a promuovere la nascita di startup innovative attraverso la fornitura iniziale alle imprese emergenti di di know-how, personale qualificato, direzione strategica e capitale. Lo riferisce il quotidiano "Business Times". Bcg è una presenza recente a Singapore, ma ha già stretto una serie di partenariati aziendali con grandi nomi come Temasek, Olam International Singapore Exchange e Dbs, con l'obiettivo di giungere alla commercializzazione di una iniziativa d'impresa entro 12 mesi. BCG Digital Ventures ha assistito il lancio di cinque nuove iniziative d'impresa nel corso del 2020, ed ha posto sotto la propria tutela 10 nuove imprese emergenti. Il ramo della società relativo all'innovazione aziendale e alla cosiddetta "incubazione tecnologica" è parte della rete di 11 centri di innovazione inaugurati dalla multinazionale statunitense in diverse parti del mondo, e si inserisce nella strategia di Bcg tesa ad attingere al potenziale di innovazione e crescita del Sud-est asiatico. (Fim)