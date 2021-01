Business news: Cina, consumo carbone in calo di 9,92 milioni di tonnellate negli ultimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di carbone della città di Pechino è diminuito in modo significativo, da 11,65 milioni di tonnellate nel 2015 a 1,73 milioni di tonnellate nel 2020. Lo ha reso noto Wang Yingjian, funzionario della Commissione municipale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc). La percentuale di carbone nel consumo energetico della città è scesa dal 13,7 all'1,9 per cento nel periodo in oggetto. Nel corso del 13mo periodo del piano quinquennale (2016-2020), le autorità di Pechino hanno eliminato gradualmente le unità a carbone in grado di generare oltre 2,7 milioni di kilowatt di energia e hanno aggiunto unità a gas in grado di generare oltre 7,2 milioni di kilowatt di energia. Hanno anche aggiornato circa 30 mila caldaie a carbone per utilizzare carbone pulito. "Pechino accelererà gli sforzi per promuovere stili di vita verdi in futuro", ha aggiunto Wang. (Cip)