Business news: Hong Kong, disoccupazione aumenta al 6,6 per cento, dato più alto in 16 anni

- L'ultimo tasso di disoccupazione di Hong Kong è salito al 6,6 per cento, il più alto in 16 anni. Lo ha reso noto il dipartimento di Censimento e statistica dell'ex colonia britannica, secondo cui il tasso di disoccupazione è peggiorato in quasi tutti i settori principali, con le industrie di vendita al dettaglio, alloggi e servizi di ristorazione che hanno registrato aumenti più forti. L'ultimo dato sui disoccupati, che copre il periodo di tre mesi da ottobre a dicembre 2020, è aumentato di 0,3 punti percentuali dal 6,3 per cento per i tre mesi terminati a novembre. Nell'ultima indagine il numero di persone senza lavoro è aumentato di 1.500 unità, da 244.300 a 245.800. Nel frattempo, il tasso di sottoccupazione del territorio è rimasto invariato al 3,4 per cento. (Cip)