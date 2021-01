Business news: Cina, Jack Ma fa la sua prima apparizione pubblica dopo tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore del colosso cinese del commercio online Alibaba Group, Jack Ma, ha incontrato questa mattina tramite collegamento video 100 insegnanti delle zone rurali della Cina. Si tratta della prima apparizione in pubblico di Ma dal 24 ottobre scorso. "Tianmu News", un portale di notizie, ha riferito che Ma ha incontrato gli insegnanti tramite una videoconferenza, come confermato dalla Jack Ma Foundation e da Alibaba Group. Alla notizia della ricomparsa di Ma le azioni di Alibaba alla Borsa di Hong Kong di Alibaba hanno guadagnato oltre il sei per cento, rispetto a un aumento dello 0,64 per cento dell'indice Hang Seng. Secondo quanto riferisce "Rthk", nel video durato 50 secondi Ma era vestito con un pullover blu scuro e ha parlato direttamente alla telecamera da una stanza con pareti di marmo grigio e un tappeto a strisce. Non risulta chiaro dal video o dall'articolo di "Tianmu News" da dove l'imprenditore stesse parlando. Ma si è rivolto agli insegnanti che hanno ricevuto il Jack Ma Rural Teachers Award. "Non possiamo incontrarci a Sanya a causa dell'epidemia", ha detto il fondatore di Alibaba. "Quando l'epidemia sarà finita, dobbiamo trovare il tempo per rimediare al viaggio di tutti a Sanya, e ci rivedremo!". (Cip)