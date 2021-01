Business news: Kazakhstan, al via la costruzione di impianti di ferrolega e sinterizzazione in Karaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata avviata nella regione di Karaganda, nel centro del Kazakhstan, la costruzione di impianti di ferrolega e sinterizzazione, progetti che rientrano nel quadro dell’Agenda 2025 per lo sviluppo economico nazionale. La capacità di produzione sarà di 57 mila tonnellate di ferrolega e di 240 mila tonnellate di minerali sinterizzati l’anno. Tutti i prodotti saranno esportati, in particolare negli Stati Uniti, in Unione europea, in Giappone, in Corea del Sud e in Turchia. “Questi progetti aumenteranno il potenziale delle nostre esportazioni e contribuiranno alla crescita economica. I processi di produzione saranno ecosostenibili grazie a un sistema di depurazione dei gas e alla minimizzazione dei rifiuti”, ha commentato Nurgan Niguamtulin, presidente della camera bassa del parlamento kazakho. (Res)