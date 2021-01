Business news: Taiwan, aperte le adesioni per lo Smart City Summit Expo 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'edizione 2021 della manifestazione Smart City Summit Expo (Scse) sarà ospitata dalla città di Taipei, a Taiwan, nelle giornate tra il 23 ed il 26 marzo 2021, ma ci sarà la possibilità di prendere parte all’appuntamento - il principale in Asia dedicato al settore delle smart city e dell'Internet delle cose - anche in forma virtuale tra gennaio e giugno 2021, collegandosi alla piattaforma dedicata: https://en.smartcity.org.tw. Con questa formula, gli organizzatori hanno voluto creare nuove occasioni per il pubblico internazionale e contrastare la difficoltà di spostamento legata alla pandemia da Covid-19. L'obiettivo per questa edizione è riuscire ad attrarre oltre mille soluzioni innovative da parte di 450 azienda di tutto il mondo. Sono state pianificati oltre 60 webinar sui temi portanti che animano il Summit e oltre 800 incontri di matchmaking One2One. Si stima che grazie alla formula ibrida, che unisce l'evento fisico a quello virtuale, il Summit registrerà un numero record di partecipanti, trasformando questa crisi in un vantaggio per il networking internazionale che non conoscerà limiti di tempo e spazio. (Cip)