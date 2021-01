Covid: Anelli (Lega), comportamento vergognoso e ricattatorio del governo Pd-M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quanto è emerso nella conferenza stampa tenuta dal presidente Fontana e dalla vicepresidente Moratti mette in luce un atteggiamento del governo assolutamente intollerabile e inqualificabile per la nostra Regione e per tutti i lombardi”. Così in una nota Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, che prosegue: “Per poter cambiare colore e passare da rosso ad arancione, la Regione avrebbe dovuto attribuirsi l’errore. Una proposta indecente, vergognosa e ricattatoria da parte del governo giallorosso. Ora è perfettamente chiaro con chi abbiamo a che fare, con persone che giocano sulla pelle dei lombardi pur di non ammettere le proprie difficoltà e la propria inadeguatezza”. (Com)