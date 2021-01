Covid: Fontana, anomalie Rt in altre regioni? È molto probabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È molto probabile, ma questo non è un problema che riguarda noi, è un problema che riguarderà l'Istituto superiore della sanità". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa ha risposto a chi gli chiedeva se l'anomalia sul Rt si possa essere manifestato non solo per la Lombardia ma anche per altre regioni d'Italia. Interpellato poi se in Lombardia siano arrivate segnalazioni da altre regioni sul tema, il governatore lombardo ha replicato: "Non lo so e non mi interessa, io mi preoccupo dell'algoritmo per le conseguenze che provoca sulla Lombardia. Se ci sono altre regioni che hanno subito degli svantaggi o dei vantaggi non ne ho la più pallida idea ma questo non mi interessa".(Rem)