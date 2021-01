Business news: Cina, Tesla inizia consegna del Suv modello Y

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense di veicoli elettrici Tesla ha iniziato a consegnare ai clienti in Cina i suoi Suv modello Y prodotti nella mega fabbrica di Shanghai. Lo ha dichiarato un rappresentante della compagnia alla stampa internazionale. La società ha ottenuto il permesso per iniziare le vendite dal governo cinese a novembre e ha fissato un prezzo di partenza di 340 mila yuan (52.550 dollari). Tesla, l'azienda guidata e fondata da Elon Musk, ha lanciato ufficialmente il 7 gennaio 2020 la produzione del Modello Y in Cina a Shanghai, un anno dopo l'inaugurazione del primo stabilimento al di fuori degli Usa. La compagnia ha venduto 114 mila auto elettriche in Cina tra gennaio e novembre 2020. Lo rende noto la China Passenger Car Association. Secondo l'associazione, le prospettive per il nuovo anno sono ancora migliori, dopo che Tesla ha ridotto del 30 per cento il prezzo del suo modello Y fabbricato a Shanghai, che ora costa circa 340 mila yuan (52.550 dollari). Rispetto a quelle delle aziende cinesi rivali, le auto Tesla si stanno dimostrando più competitive e dotate di una tecnologia migliore. Nonostante ciò, le tre start-up cinesi Nio Inc, XPeng e Li Auto hanno registrato negli ultimi mesi ottime vendite. I veicoli elettrici cinesi coprono il dieci per cento del mercato globale. Ubs Securities stima che entro il 2030 raggiungeranno quasi il 50 per cento. Lo stesso Musk ha detto di ritenere le case automobilistiche cinesi come le principali concorrenti della sua compagnia. (Cip)