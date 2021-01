Business news: startup giapponese AI Inside pronta a investire in Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La startup giapponese AI Inside, sviluppatrice di sistemi di intelligenza artificiale per la conversione di documentazione dal formato cartaceo a digitale, si prepara a fare il proprio ingresso nel Vietnam, dopo il boom delle sue attività innescato dalla pandemia di coronavirus. AI Inside ha recentemente concordato la vendita di un software per il riconoscimento di testo all'azienda di Stato Vietnam Post and Telecommunications Group e all'azienda giapponese Nippon Telegraph and Telephone (Ntt). Il Giappone spende circa 38 miliardi di dollari ogni anno per l'outsourcing di servizi, 5,5 miliardi di dollari dei quali relativi all'input di dati. Secondo il fondatore di AI Inside, Taku Toguchi, il settore è prnto all'automazione: "Il lavoro umano era in crescita, nonostante il declino demografico. Non aveva alcun senso". L'azienda prevede di accumulare un utile di 10,6 milioni di dollari al termine dell'anno fiscale corrente, il prossimo marzo. (Git)