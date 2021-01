Roma: Coia sarà assessore al Commercio, "grazie a Raggi e Cafarotti, ora rilancio attività"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la sindaca Virginia Raggi per la fiducia e l'opportunità di ricoprire l'incarico di assessore". Lo scrive, in un post su Facebook, Andrea Coia (M5s). "Ora è il momento di lavorare tutti insieme - aggiunge Coia - per far ripartire le attività produttive e ricettive e dare sostegno ai tanti lavoratori impiegati in questi settori. Questa è la priorità sulla quale dobbiamo lavorare con la partecipazione di chi vive la crisi sulla propria pelle da troppo tempo, portando sul tavolo del governo delle istanze efficaci che possano permettere di esercitare nel rispetto della salute e sicurezza e di salvaguardare anche i moltissimi posti di lavoro che dipendono direttamente e indirettamente dal settore. Voglio ringraziare anche Carlo Cafarotti per il lavoro portato avanti finora al servizio della nostra città". (Rer)