Business news: Cina, profitti imprese statali in aumento del 2,1 per cento nel 2020

- I profitti netti delle 97 imprese statali cinesi amministrate centralmente sono aumentati del 2,1 per cento su base annua nel 2020 arrivando a 1.400 miliardi di yuan (215,77 miliardi di dollari). Circa l'80 per cento delle imprese statali ha riportato utili in aumento. Lo ha dichiarato Peng Huagang, portavoce della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (Sasac) del Consiglio di Stato. La crescita è stata conquistata a fatica, ha spiegato Peng, osservando che le imprese statali centrali hanno visto i loro profitti precipitare di oltre il 60 per cento nei primi quattro mesi dell'anno scorso, quando il Paese doveva ancora emergere dall'impatto dell'epidemia di coronavirus. "Abbiamo avuto alti e bassi nel 2020 ma siamo riusciti a ottenere buoni risultati", ha aggiunto. (Cip)