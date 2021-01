Business news: India, agenzia Icra prevede recupero del settore sanitario nel prossimo anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore sanitario indiano dovrebbe registrare una robusta crescita nel prossimo anno fiscale dopo la contrazione di quest’anno. Lo prevede un rapporto dell’agenzia di rating indiana Icra, che assegna un outlook stabile. Il comparto è stato duramente colpito nell’anno in corso, 2020-21, che si concluderà a marzo, a causa del rinvio delle prestazioni medico-chirurgiche elettive dovuto all’impatto della pandemia di coronavirus: la contrazione è stimata nel 19 per cento. Nel 2020-21, però, i ricavi dovrebbero crescere del 20 per cento, con margini operativi del 13 per cento. Icra prevede anche un miglioramento del tasso di occupazione, dal 50 al 60 per cento. La spesa in conto capitale potrebbe continuare a rallentare: in una prospettiva a breve termine una migliore utilizzazione delle strutture esistenti dovrebbe essere preferita agli investimenti nell’espansione. (Inn)