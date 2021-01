Libia: Unsmil, sostegno gruppo lavoro sicurezza a Comitato militare per cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e il Gruppo di lavoro sulla sicurezza della Libia del Comitato internazionale di follow-up (rappresentato da Unione Africana, Francia, Italia, Turchia, Regno Unito) ribadiscono il loro pieno sostegno all'impegno del Comitato militare congiunto 5+5 per la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Lo riferisce oggi un comunicato stampa di Unsmil. Durante una riunione del gruppo di lavoro avvenuta il 20 gennaio scorso, i copresidenti hanno elogiato i risultati del Comitato 5+5 fino ad oggi, così come la loro dedizione e il duro lavoro, mentre continuano a lavorare in tandem a sostegno del popolo libico. I partecipanti hanno ribadito il loro pieno e continuo impegno per l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre 2020, in vista del termine entro cui tutti i mercenari e i combattenti stranieri dovranno lasciare la Libia. I copresidenti hanno esortato i leader politici libici a prendere tutte le misure necessarie per accelerare l'attuazione del cessate il fuoco, dando priorità all'apertura della strada costiera tra Abu Grein e Sirte, nonché al rimpatrio immediato di tutti i combattenti stranieri e mercenari. Le parti anno ribadito il loro impegno a facilitare il lavoro del Comitato 5+5, attraverso una cooperazione rafforzata e il loro continuo sostegno al processo politico. (Com)