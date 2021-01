Business news: Cina, vendite al dettaglio in calo del 3,9 per cento annuo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina sono diminuite del 3,9 per cento su base annua nel 2020. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) cinese. Le vendite di beni di consumo hanno raggiunto i 39.200 miliardi di yuan (circa 6.050 miliardi di dollari) lo scorso anno. Le vendite al dettaglio nelle aree rurali sono diminuite del 3,2 per cento, mentre nelle aree urbane del quattro per cento. Nel quarto trimestre, il totale delle vendite al dettaglio di beni di consumo è cresciuto del 4,6 per cento su base annua, 3,7 punti percentuali in più rispetto a quello del terzo trimestre. I dati indicano un recupero dei consumi in Cina, poiché le vendite al dettaglio di apparecchiature di comunicazione, cosmetici, nonché oro, argento e gioielli da parte di imprese di dimensioni superiori alle dimensioni designate sono aumentate rispettivamente del 26, 21,2 e 17,3 per cento nel quarto trimestre. Le vendite online hanno continuato a registrare una robusta espansione, con un aumento del 10,9 per cento su base annua per raggiungere 11.760 miliardi trilioni di yuan nel 2020 (1.814 miliardi di dollari). (Cip)