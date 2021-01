Business news: Cina, regolatore del mercato approva acquisizione Acacia da parte di Cisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisizione di Acacia Communications da parte di Cisco Systems è stata approvata dall'autorità antitrust della Cina, a condizione che le società garantiscano una concorrenza leale. Il via libera dell'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr) all'accordo da 4,5 miliardi di dollari segue l'approvazione di altri paesi, inclusi gli Stati Uniti. Il produttore di apparecchiature di rete Cisco ha annunciato per la prima volta la sua intenzione di acquisire il produttore di componenti ottici Acacia nel 2019. Nel luglio dello scorso anno, Cisco ha spiegato che l'approvazione della Cina era l'unica condizione di chiusura rimanente per l'accordo. Samr ha affermato che l'acquisizione di Acacia può procedere a condizione che le società continuino a onorare i contratti esistenti in Cina e continuino a rifornire i clienti in Cina "in conformità con i principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione". (Cip)