Vaccino: Arcuri, diffida a Pfizer ed esposto a procura per danno a salute

- Lunedì l'Avvocatura dello Stato terminerà gli approfondimenti giuridici e poi l'Italia procederà con la diffida contro Pfizer per la riduzione della consegna dei vaccini anti Covid. E' questo, secondo quanto si apprende, l'orientamento espresso dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso della riunione con le Regioni e con i ministri degli Affari regionali e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza. Oltre alla diffida per inadempimento, poi ci sarà un esposto alla procura per potenziale danno alla salute.(Rin)