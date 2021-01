© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina segue con preoccupazione l'arresto di centinaia di manifestanti scesi in piazza in diverse città russe per richiedere la liberazione dell'attivista Aleksej Navalnyj. Lo riferisce il ministero degli Esteri tramite Twitter. "Continuiamo a chiedere il suo rilascio immediato e ci aspettiamo che vengano rispettati i suoi diritti", aggiunge la Farnesina. (Com)