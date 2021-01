© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla prossima conferenza delle Regioni avanzerò personalmente una richiesta al governo che, nell'ambito del prossimo scostamento di bilancio, venga inserita esplicitamente una somma equivalente al danno per le categorie che hanno subito maggiormente per queste chiusure". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento in conferenza stampa.(Rem)